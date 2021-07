Confira os resultados de todos os sorteios da Resultado Tele Sena de Pais 2021, “Prêmio Todo Dia”, que se iniciaram no dia 19/07/2021, com sorteios diários. Os Sorteios Diários serão realizados no Complexo Anhanguera, Av. das Comunicações, 04 – Vila Jaraguá em Osasco/SP. Os sorteios para a modalidade “Mais e Menos Pontos; 19 e 18 pontos” serão no período de 25/07/2021-22/08/2021, e apresentados VT’s, aos domingos, às 19:45h durante o programa Silvio Santos, no SBT.

Muita atenção: a série Resultado Tele Sena de Pais 2021 – “20/19/18 pontos” – também conta com os sorteios do “PRÊMIO TODO DIA“. Nessa modalidade será , diariamente, 01 prêmio de R$ 25.000,00! Serão 34 dias com prêmios, totalizando 34 Prêmios. Todo Título trouxe um Número da Sorte, com o qual você concorre todos os dias.

Nós postamos diariamente aqui no MidasSorte.com.br os resultados dos sorteios do “PRÊMIO TODO DIA“. Os sorteios diários da Tele Sena de Pais 2021 iniciaram dia 19/07/2021 e irão até o dia 21/08/2021.