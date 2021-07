Resumo olímpico: madrugada brasileira estreia do atletismo e eliminação no boxe; confira

Mais um dia de Olimpíadas e dia de estreia do atletismo, um dos esportes mais importantes dos Jogos Olímpicos. No final da noite desta quinta-feira (29), atletas brasileiros foram às pistas. A boa notícia ficou por conta da classificação de Alison dos Santos nos 400m com barreiras.

Já na sexta (30), a madrugada contou também com mais brasileiros no judô, que acabaram eliminados: Maria Suelen saiu machucada nas quartas e Rafael Silva perdeu na repescagem. No boxe, o baiano Keno Marley também não conseguiu superar as quartas de final e deu adeus aos Jogos.