Resumo: saiba tudo o que vai acontecer em ‘Império’ entre os dias 12 e 16 de julho

Resumo da novela ‘Império’ – 12 a 16 de julho



Segunda-feira (11) – Capítulo 79

Vicente confessa a Maria Clara que ainda gosta de Cristina. Téo tenta descobrir algo sobre a foto que recebeu de Maurílio. Enrico segue Vicente sem que ele perceba. Enrico enfrenta Leonardo na rua e Amanda socorre o rapaz. Vicente vê que o sobrado foi invadido e comenta com Xana. Elivaldo, Victor e Cora elogiam Cristina. Maria Marta gosta quando João Lucas afirma que vai tirar Cristina da joalheria Império. Antoninho conversa com Cardoso. Maria Marta manda Silviano levar dinheiro para Lorraine. Cristina enfrenta Maria Clara no primeiro dia de trabalho. Cristina questiona Maria Clara sobre as notas fiscais dos diamantes e José Alfredo a observa. Lorraine vai à casa de Silviano e encontra o diamante rosa.



Terça-feira (12) – Capítulo 80

Lorraine fica fascinada pelo diamante rosa. José Alfredo tira de um cofre alguns diamantes escondidos. Maria Clara tenta manter a calma com Cristina. José Alfredo manda José Pedro encontrar uma solução para a falta das notas fiscais dos diamantes. Juliane consegue o emprego de vendedora. Salvador sai de casa e Orville vai atrás. Jairo dá dinheiro para Cora. Um taxista tenta roubar Lorraine. Cora compra roupas novas e vai até a joalheria Império com Jairo. Salvador conhece Júnior e Juliane. Maria Clara faz questão de falar com Vicente na frente de Cristina. Maurílio marca um encontro com Téo. José Alfredo ouve Silviano conversar com Maria Marta sobre o diamante rosa.



Quarta-feira (13) – Capítulo 81

Cora pede para Cristina levá-la à sala de reuniões e ouve Maria Marta falar com Silviano sobre o diamante rosa. José Alfredo, Maria Marta e Cora procuram o diamante. Cláudio elogia o trabalho de Maria Ísis. Leonardo chega em casa desleixado. Cardoso provoca Antoninho. Érika fala para Robertão que Téo se encontrará com um informante misterioso. Cristina conta para os irmãos sobre o diamante rosa. Cora se aproxima de Lorraine e tenta saber informações sobre a pedra preciosa. Ismael, Josué e José Alfredo chegam a Santa Teresa. Cláudio descobre que Leonardo está em depressão. Antoninho pede para Cardoso ser preso. O diamante cai por uma janela e José Alfredo tenta resgatar seu talismã.



Quinta-feira (14) – Capítulo 82

Cora manda que todos avancem sobre os pedaços do diamante rosa. Téo vai ao encontro de Maurílio. Maria Clara reclama de Cristina. José Alfredo sente-se mal e Josué o ajuda. Cristina vai à pizzaria com Elivaldo e Tuane. Lorraine pede desculpas a Maria Marta. Fernando tenta roubar Cora, mas a vilã o enfrenta. Xana apressa Naná e Juliane para o jantar no restaurante de Vicente. Antônio alerta Vicente sobre uma possível visita de Enrico. Carmem desconfia de que Orville não queira mandar Salvador de volta para o manicômio. Robertão pede para se encontrar com Érika. Jairo chega para ajudar Cora. Maria Marta diz a José Alfredo que eles não podem se divorciar.





Sexta-feira (15) – Capítulo 83

José Alfredo se enfurece com Maria Marta. Cora obriga Jairo a levar Fernando para longe de sua casa. Du afirma a João Lucas que seu pai possui negócios ilícitos. Robertão vai atrás de Érika na casa de Téo. Téo não acredita em Maurílio. Cardoso e Reginaldo admiram os pedaços do diamante rosa. Amanda liga para Cláudio para falar sobre Leonardo, e Beatriz pensa em procurá-lo. Os funcionários do restaurante fazem uma surpresa para Vicente. Jairo atira o carro de Fernando de uma ribanceira. José Alfredo e Maria Marta selam uma aliança. Naná e Antônio se interessam um pelo outro e Xana sente ciúmes. Maurílio entrega os documentos que provam sua história para Téo. Tuane e Elivaldo flagram Jairo ameaçando Cora. Enrico vai ao restaurante de Vicente.



Sábado (16) – Capítulo 84

Cora consegue enganar os sobrinhos e se livrar de Jairo. Cláudio enfrenta Enrico. Enrico invade a cozinha e cumprimenta Vicente. Cora tenta falar com Cristina sobre Vicente. José Alfredo manda Josué providenciar a viagem de Espinoza para o Rio de Janeiro. Juliane acerta as contas com Carmem. Vicente é ovacionado pelos convidados e recebe um beijo de Maria Clara. Maria Marta convida Maurílio para dormir em sua casa. Cristina se encontra com Vicente. Maurílio avisa a José Alfredo que irá responsabilizá-lo se algo acontecer com ele. Salvador enfrenta Carmem. Maurílio pede Maria Marta em casamento. Cora descobre que Reginaldo é o pai de Jairo. Antoninho pede que Juliane volte a ser a rainha da bateria de sua escola de samba. Beatriz se sensibiliza com o estado de Leonardo. Jairo encontra o diamante escondido em sua casa. Reginaldo negocia o diamante rosa com José Alfredo.