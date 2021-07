Retrô-PE 3 x 3 ASA-AL – Empate eletrizante com 6 gols na Série D

Recife, PE, 11 (AFI) – Num duelo de seis gols, Retrô e ASA empataram por 3 a 3, na Arena Pernambuco, em Recife (PE), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O time da casa chegou a estar ganhando por 3 a 1, mas vacilou. O PLACAR FI acompanhou o duelo em TEMPO REAL.

Com o resultado, o Retrô perdeu a chance de se consolidar dentro do G4 do Grupo A4. Ainda assim o time aparece em quarto lugar com nove pontos conquistados. Já o ASA chegou ao terceiro jogo sem vitória, foi a seis pontos e é apenas o sexto na classificação.

O JOGO

Fora de casa, o ASA adotou postura ofensiva no início do jogo e abriu o placar logo aos dez minutos. Após cruzamento da esquerda, Marcão aproveitou disputa de bola e encheu o pé, no fundo das redes do Retrô. Só que a vantagem no placar não fez bem ao time alagoano, que ‘cochilou’ em campo e viu os anfitriões se recuperarem.

O Retrô teve três minutos de um futebol avassalador. Otávio, de cabeça, empatou a partida aos 27 minutos. Empolgado, o time pernambucano virou o confronto logo no minuto seguinte em linda finalização de Gustavo. E, aos 30, o mesmo Gustavo marcou o terceiro gol.

Com 3 a 1 no placar, não restou alternativa ao ASA senão ‘apertar o passo’ em busca de pelo menos mais um gol antes do intervalo. E conseguiu: aos 44 minutos, Zé Wilson recebeu cruzamento na área e testou firme para as redes.

No segundo tempo a partida teve ritmo um pouco mais lento, embora os dois times tenham criado oportunidades de gol. O próprio Retrô cansou em campo e viu o ASA chegar com mais perigo no campo de ataque.

E no final do jogo o time alagoano foi coroado com a insistência. Aos 46 minutos, Zé Wilson cobrou pênalti, deslocou o goleiro e fez o terceiro do ASA, dando números finais ao confronto.

PRÓXIMOS JOGOS

O Retrô volta a campo no domingo para enfrentar o Itabaiana, às 16 horas, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE). Já o ASA, no mesmo dia e horário receberá o Bahia de Feira, no estádio Municipal, em Arapiraca (AL).