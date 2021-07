Praia do Forte receberá neste ano o Réveillon Simples Luxo, com quatro dias de festa, começando no dia 28 a 31 de dezembro. A noite da virada terá shows de Durval Lelys e Bell Marques.

O evento oferece um serviço all inclusive na noite do Réveillon, com com buffet selecionado e bebidas como vodka importada, whisky 12 anos, Gin, Cerveja Premium, refrigerante e água.