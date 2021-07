Reviravolta: vizinho confessa assassinato de jovem; namorado é inocente

A prisão de um jovem de 22 anos causou uma reviravolta nas investigações sobre o assassinato da jovem Larissa Vitória da Silva, de 20 anos, que foi encontrada morta após ser esfaqueada dentro de sua residência na cidade de Piranhas ontem (16). De acordo com informações policiais, o namorado da jovem chegou a ser preso…

Ítalo Timóteo

A prisão de um jovem de 22 anos causou uma reviravolta nas investigações sobre o assassinato da jovem Larissa Vitória da Silva, de 20 anos, que foi encontrada morta após ser esfaqueada dentro de sua residência na cidade de Piranhas ontem (16).

De acordo com informações policiais, o namorado da jovem chegou a ser preso após ser apontado como o autor do homicídio uma vez que foi visto por testemunhas saindo da casa da vítima horas antes do corpo ser achado. A todo momento o rapaz se dizia inocente e ajudou a polícia a chegar ao verdadeiro assassino ao informar que o vizinho da namorada foi visto diversas vezes olhando para a casa de Larissa supostamente a procura de objetos para roubar.

No decorrer as investigações, a Polícia Civil e os policiais do 9º BPM chegaram até o vizinho da moça, que após a prisão, confessou que invadiu a residência de Larissa Vitória durante a madrugada para realizar um furto.

Cortesia

Durante o furto, a jovem acordou e se deparou com o criminoso. Ela entrou em luta corporal com o indivíduo e foi esfaqueada.

De acordo com o tenente-coronel Anaximandro Tenório, comandante do 9º-BPM, depois de analisar todos os lados, as buscas foram iniciadas e o acusado preso por volta das 1h30 de hoje. Ele estava em posse do celular da vítima e apresentava diversos arranhões pelo corpo.

Após a prisão, ele confessou o crime e deu detalhes. “Eu vi que ela chegou já de madrugada na casa dela, eu me escondi no banheiro e depois de alguns minutos vi que ela estava deitada, então entrei no quarto e furtei o seu celular. Foi quando ela acordou e entramos em luta corporal”, disse o criminoso aos policiais.

Ele contou ainda que após o crime amarrou o corpo de Larissa em um lençol e jogou no quintal.

Ele foi preso e segue à disposição da justiça. Já o namorado de Larissa será liberado ainda neste sábado.