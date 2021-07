Reynaldo Gianecchini assina com a Netflix

Reynaldo Gianecchini não faz mais parte do elenco de contratados da Globo. O ator deixa a emissora depois de 21 anos e assina contrato com a Netflix. Ele vai ser um dos protagonistas da segunda temporada de Bom dia, Verônica.

O último trabalho de Gianecchini na Globo foi em 2019 como o vilão Régis de A Dona do Pedaço. De acordo com a coluna O Melhor da TV, do jornal Metrópoles, o ator foi escalado para fazer a segunda temporada de Verdades Secretas, mas não chegou a um acordo com a emissora e saiu do projeto.