Novo contratado da Netflix, após deixar a Globo, Reynaldo Gianecchini será o vilão da 2ª temporada de Bom Dia, Verônica. De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o personagem de Gianecchini estará por trás da organização criminosa da trama, responsável por infiltrar aliados em cargos importantes na polícia e no judiciário.