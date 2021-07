Rio Branco-ES 1 x 2 Boa Esporte-MG – Mineiros vencem com gol nos acréscimos e se mantêm no G4

Cariacica, ES, 11 (AFI) – Rio Branco e Boa Esporte fizeram um jogo bastante movimentado e emocionante e com a vitória dos visitantes. Jogando na tarde deste domingo, em Cariacica-ES, no Kleber Andrade, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Boa, bateu o Capa Preta pelo placar de 2 a 1. Para o time da casa, assinalou Thiaguinho, enquanto Willian Mococa e Stuart fizeram para o time do interior mineiro.

Com o triunfo, o Boa aparece na terceira colocação do Grupo A6, com 11 pontos. Já o representante do Espírito Santo é o sexto colocado com o mesmo quatro pontos na tabela.

EM BRANCO

Rio Branco e Boa, fizeram um primeiro tempo bastante movimentado, mas com poucas chances de gols. O primeiro lance de perigo só veio acontecer aos 30 minutos, com o ala Douglas Silva que na entrada da área encheu o pé para uma excelente defesa de Zuba, este mandou a bola para escanteio.

O passe surgiu através do número nove Coelho que tocou na medida. Três minutos depois, o time da casa deu o troco e perdeu ótima oportunidade para inaugurar o marcador. Marcus Vinícius, ele, a bola e o gol, fez o mais difícil tocando pra fora.

NOS ACRÉSCIMOS

No retorno pro segundo tempo as duas equipes produziram ainda mais um futebol envolvente e o jogo ganhou mais emoções. Logo aos cinco minutos, o Boa abriu a contagem com Willian Mococa por sinal um golaço ao acertar um pombo sem asa de fora da área e sem chance para o arqueiro Zuba, 1 a 0.

Na sequência da partida as duas agremiações criaram boas oportunidades. Aos 16, quase o tento de empate do Capa Preta num toque preciso de Gian. A zaga mineira salvou na hora certa.

Sete minutos depois, os visitantes teve tudo para ampliar não fosse a grande defesa do goleiro Zuba. Aos 36 minutos, em busca do gol de empate por pouco Paulinho não deixou tudo igual.

A bola bateu na rede, mas pelo lado de fora. Sturti, que entrou bem no jogo quase fez o segundo, caprichosamente a bola acertou o travessão da meta do Rio Branco.

Aos 40 minutos, de tanto insistir aconteceu o gol de empate com Thiaguinho, 1 a 1. Quando tudo indicava o empate, nos acréscimos Sturti desta vez não desperdiçou. Final, 2 a 1, Boa Esporte.

PRÓXIMOS JOGOS

No próximo final de semana, no sábado(17), ás 17h, o Boa Esporte recebe em Varginha-MG, no estádio Dilzon Melo, a Ferroviária-SP. No domingo, às 16h, em Patrocínio (MG), o Patrocinense, recebe o Rio Branco-ES.