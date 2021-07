Rio Branco-ES 2 x 1 Patrocinense-MG – Sem vencer, mineiros perdem outra e amargam a lanterna

Cariacica-ES, 25 (AFI) – O Patrocinense continua o mesmo sem vencer e na lanterna. Jogando na tarde deste domingo, em Cariacica-ES, no Kleber Andrade, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco fez a lição de casa e bateu a Águia Grená por 2 a 1. Para o time do Capa Preta assinalaram Marcus Vinícius e Gil Mineiro, enquanto Codognatto descontou para os visitantes.

Com o triunfo, o Rio Branco aparece na sexta colocação do Grupo A6, com oito pontos ganhos. Já o Patrocinense é o lanterna com os mesmos três pontos na tabela.

NA FRENTE



O jogo começou com uma equipe estudando a outra. No entanto, aos vinte minutos, aconteceu a primeira oportunidade de gol com o ala Alanderson que arriscou de fora da área e a bola passou com perigo rente a meta de Zuba, que só ficou olhando a bola sair pela linha de fundo. Oito minutos após, o time da casa deu o troco e com direito ao primeiro tento da partida. O lateral Murilo Russalen, cruzou na medida e o atacante Marcus Vinícius meteu a cabeça. No lance, o arqueiro da Águia Grená estava adiantado.

Em busca do gol de empate, aos trinta e três minutos, Rodney Wylliam, dentro da pequena área tocou com precisão, mas a bola foi desviada pela zaga do Blancão. A bola tinha direção do gol e antes o goleiro André Zuba, fez uma excelente defesa. Quem não faz toma, e o Capa Preta ampliou com Gil Mineiro aos quarenta e quatro minutos ao aparecer na cara do gol após receber belo passe de Edinho. Na verdade, foi um rápido contra-ataque e sem chance para o número um do CAP. Com isso, a primeira etapa terminou com a vitória parcial do Rio Branco, 2 a 0.

VIVO NA COMPETIÇÃO



No segundo tempo o duelo ganhou mais dimensão e os visitantes conseguiu diminuir e teve chance de até empatar, mas correu risco de levar o terceiro gol. Logo aos três minutos quase o terceiro do Capa Preta. João Paulo dentro da pequena área encheu o pé para uma excelente defesa do Edson. Aos 18, quem quase fez foi o time mineiro. Zé Leandro tocou certo, mas foi salvo em cima da risca pelo ala Russalen. Aos trinta e três minutos, finalmente saiu o gol da Águia Grená com o zagueiro Felipe Codognatto que apareceu de surpresa.

No lance seguinte, Nené perdeu ótima oportunidade de deixar tudo igual ao sair na cara do gol para uma grande defesa de Zuba.

Na sequência da partida, o time da casa teve duas boas situações para marcar e ampliar. Os visitantes também criou chances de gols. Final, 2 a1, Rio Branco que continua vivo no campeonato.

PRÓXIMOS JOGOS



No próximo final de semana, o Rio Branco sai para encarar em Varginha-MG, no estádio Dilzon Melo, o Boa Esporte. O pega acontece no próximo sábado(30), às 17h. No domingo, às 16h, a Patrocinense, recebe no Pedro Nascimento, em Patrocínio-MG, a Ferroviária-SP.