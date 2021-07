Rio Branco-PR 0 x 0 Joinville – Partida com muitas faltas termina sem gols

Paranaguá, PR, 4 (AFI) – Neste domingo, Rio Branco do Paraná e Joinville se enfrentaram no estádio Estradinha, em Paranaguá, em partida válida pela quinta rodada do grupo 8 do Campeonato Brasileiro Série D. A partida que ficou marcada por muitas paralisações terminou empatada sem gols.

Os donos da casa, Leão da Estradinha chega aos três pontos e segue sem vencer na competição. Já o Tricolor foi para nove pontos e desperdiça chance de colar no líder FC Cascavel.

MUITA FALTA, POUCO GOL

O jogo ficou marcado por muitas faltas, nos dois tempos, além do gramado em condição ruim. O Rio Branco (PR), começou melhor e teve duas chances em 10 minutos, a principal delas em cabeçada de Pedro Botelho.

A equipe catarinense melhorou na segunda etapa e parou no goleiro Lucas Macanhan, que fez duas boas defesas.

PRÓXIMA RODADA

Na próxima rodada, o Rio Branco-PR encara o Aimoré no domingo, às 16h, no estádio Cristo Rei. O Joinville recebe o Caxias no sábado, às 15h, na Arena Joinville.