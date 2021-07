Rio Branco-PR 1 x 4 FC Cascavel-PR – Serpente vence quinta seguida e termina turno na liderança

Curitiba, PR, 18 (AFI) – Rio Branco e FC Cascavel jogaram neste domingo pela sétima e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D. Melhor para os visitantes, que venceram por 4 a 1, em partida realizada no Estádio Leão da Estradinha, em Paranaguá (PR).

CLASSIFICAÇÃO

Com o resultado, o FC Cascavel chegou a 17 pontos e terminar o turno na lidera do Grupo A8. Esta foi a quinta vitória do time, que ainda não perdeu. Já o Rio Branco segue com três pontos na oitava e última posição, sendo o único time que ainda não venceu na chave.

PRIMEIRO TEMPO

O FC Cascavel foi implacável no primeiro tempo e abriu boa vantagem. Aos 21 minutos, Léo Itaperuna recebeu excelente cruzamento da esquerda e, livre de marcação, completou na pequena área. E aos 35 minutos, em cobrança de pênalti, Robinho bateu bonito, rasteiro, para deslocar o goleiro e fazer o segundo.

SEGUNDO TEMPO

Mesmo com a vantagem, o FC Cascavel continuou no ataque e ampliou aos seis minutos com outro gol de Robinho. Após bola lançada na área e ajeitada de seu companheiro, ele chutou de primeira no canto para fazer.

O Rio Branco não desistiu e diminuiu aos 16 minutos. Bruno Lopes subiu bem dentro da área e completou cobrança de escanteio de cabeça. Apesar disso, o FC Cascavel se fechou bem e não permitiu que a reação continuasse. E, já nos acréscimos, Vinicius, em novo pênalti, fez mais um para a Serpente e fechou o placar em 4 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a se reencontrar na oitava rodada. Desta vez se enfrentam no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR), no próximo sábado, às 16h.