Rio Branco VN-ES 0 x 0 Rio Branco-ES – Tiririca e Stênio Garcia não conseguiram impedir o empate na Série D

Venda Nova do Imigrante, ES, 04 (AFI) – No clássico capixaba, Rio Branco VN e Rio Branco-ES ficaram no empate sem gols na tarde deste domingo, no estádi Olímpio Perim, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado acabou deixando ambos fora do G-4 do Grupo A6.

O Rio Branco VN chegou aos seis pontos, ainda próximo da zona de classificação. O seu rival também ainda está vivo na briga, apesar de ficar com quatro. O grupo está muito equilibrado, com exceção para a Ferroviária, que lidera, com 12

FRAQUÍSSIMO

O primeiro tempo foi fraquíssimo, com poucas chances de gol. O jogo estava em ritmo lento, muito parado até os 17 minutos, quando Teco cobrou escanteio e achou Stênio Garcia livre na pequena área. Com o gol aberto, cabeceou por cima, desperdiçando a oportunidade de inaugurar o marcador.

O Rio Branco-ES, por outro lado, encontrou muita dificuldade na criação, foi facilmente anulado pelo rival e conseguiu finalizar apenas aos 40 minutos, com o atacante Marcus Vinícius, mas sem causar quaquer tipo de susto. O 0 a 0 acabou traduzindo muito bem o que foi a etapa inicial.

FICOU ZERADO!

O panorama do segundo tempo não foi muito diferentes. Ambas as equipes continuaram arrisando pouco e com pouca criatividade. O time visitante, no entanto, enfim conseguiu assustar. Gabriel Macedo recebeu em boa condição e cabeceou para defesa de Giovani. A bola ainda bateu na trave.

O jogo voltou a ficar sem emoção e seguiu assim até o apito final. Ambos pareceram satisfeitos em conquistar um ponto nesta quinta rodada da Série D.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Rio Branco-ES enfrenta o Boa Esporte, no domingo, às 15h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). No mesmo dia, às 16h, o Rio Branco VN visita o Uberlândia, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).