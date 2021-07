Rio Branco VN-ES 3 x 0 Caldense-MG – Tricolor Serrano vence e cola no G4

Venda Nova do Imigrante, ES, 18 (AFI) – Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Rio Branco Venda Nova recebeu a equipe da Caldense no estádio Olímpio Perim e venceu pelo placar de 3 a 0. Com dois de Wachington e um gol contra sacramentaram a vitória do time da casa.

A partida foi acompanhada pelo Futebol Interior em parceria com a Rádio Arquibancada de Poços de Caldas.

DOMÍNIO TOTAL

O Rio Branco conseguiu controlar grande parte da partida, mas somente na segunda etapa conseguiu abrir o placar. No primeiro minuto, a zaga da Caldense bateu cabeça, a bola sobrou para o atacante Wachington, que não desperdiçou.

Minutos depois, mais precisamente aos seis minutos, a zaga da Caldense se atrapalha novamente e Arthur fez o segundo gol para o time da casa. O último gol saiu aos 22 minutos, novamente com Wachington, o atacante saiu da marcação, finalizou no ângulo, a bola bateu na trave e morreu no gol.

PRÓXIMA RODADA

No próximo final de semana, a oitava rodada marca o começo do returno. No sábado, às 16h, a Caldense recebe o Rio Branco VN, no Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas-MG.