Risco de desabamento de imóvel gera interdição de via do Centro Histórico de Penedo

Medida de prevenção adotada pela Defesa Civil Municipal

Decom

A parede lateral de um sobrado situado no Centro Histórico de Penedo desabou sobre o muro do estacionamento vizinho do imóvel cuja fachada também pode ruir a qualquer momento.

Devido ao risco iminente, a Prefeitura de Penedo acionou a Defesa Civil Municipal e interditou parcialmente a Avenida Nilo Peçanha.

Por conta da medida de prevenção, o fluxo de veículos da parte baixa da cidade deve ser feito pela Rua Sete de Setembro, a partir do Hotel São Francisco, em direção ao convento franciscano para tomar o sentido da Avenida Getúlio Vargas.

Durante o final de semana de muita chuva em Penedo, parte da estrutura do casarão arriou sobre o muro, caindo sobre dois veículos guardados no estacionamento.

A Defesa Civil de Penedo está em contato com os responsáveis pelos dois imóveis e setores relacionados com o problema, orientando aos pedestres que evitem de passar na calçada em frente da fachada do casarão.

Texto e fotos Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP