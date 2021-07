RJ: Aulas presenciais nas escolas municipais devem voltar até setembro

As aulas na rede municipal da capital fluminense retornam na próxima segunda-feira (2), depois do recesso escolar de julho. Está previsto um retorno no formato híbrido de ensino, ou seja, presencial e remoto.

Renan Ferreirinha, secretário da Educação do Rio de Janeiro, afirmou que todas as escolas da cidade devem voltar presencialmente até setembro e que praticamente todas as unidades estão prontas para o retorno.

Segundo Ferreirinha: “Praticamente todas as nossas escolas, serão 1.537 abrindo para o retorno presencial, só seis unidades não regressarão ainda na segunda-feira, isso fruto também da parceria entre a secretaria de Saúde e da Educação. Já foi possível vacinar todos os profissionais da educação com a primeira dose e a segunda agora será em agosto”.

Além disso, o secretário de educação do município destacou a importância das escolas na campanha de imunização ao serem transformadas em postos de vacinação.

“São 1.543 unidades escolares espalhadas por cada canto da cidade, só no Complexo da Maré são 44 escolas, creches e EDIs, todos estão mobilizados para esse período da vacinação aqui na Maré, são 17 escolas servindo como postos de vacinação e mais de 300 voluntários na educação trabalhando nisso” disse o secretário.

“Então, para a gente ,tem um quê de responsabilidade, mas também de gratidão por poder estar participando dessa iniciativa histórica”, completou.

Volta às aulas na segunda-feira (2)

Você Pode Gostar Também:

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME), informou que todas as escolas estão prontas para receber a volta das aulas de maneira presencial.

Além disso, as unidades que necessitavam de ajustes estruturais, foram devidamente reformadas. Atualmente, as escolas municipais receberam R$18,1 milhões da SME em verba para fazer ajustes e pequenos reparos.

“Assim, cerca de 99% das unidades da rede municipal de ensino estão funcionando com atividades presenciais, com condições de atender ao mesmo percentual dos alunos matriculados”, informou a pasta.

Segundo dados levantados pela Secretaria de Educação da cidade, a maioria dos responsáveis concordam com o retorno presencial.

Nas escolas que ainda não abriram, mas que serão retomadas em breve, o aluno pode continuar de maneira online de estudo em suas diversas possibilidades.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Parlamentares ainda tentam aumentar Auxílio Emergencial para R$ 600.