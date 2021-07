Rodette: Juliette comenta foto de Rodolffo com short de cactos e fãs enlouquecem

Os fãs que ainda não superaram ‘Rodette’, ship de Rodolffo e Juliette, foram à loucura nesta segunda-feira (19). A vencedora do BBB21 comentou uma foto em que o sertanejo aparece sem camisa e com um short com estampa de cactos.

“Como comentar algo sobre os cactos sem o povo tirar onda com a gente?”, brincou Juliette na foto em que o amigo aparece curtindo o sol de Goiás. Rodolffo não demorou e respondeu a brincadeira com um convite sério: “Ouuu, cê marcou agora tem que vir comer o frango caipira no fogão a lenha aqui no Goiás! Arruma tempo aí!”.

Os fãs logo entraram na brincadeira e voltaram a shippar o ‘casal’. “Foi liberado shippar agora, né?”, brincou uma seguidora. “Vocês dois amam enlouquecer as rodettes”, comentou outro internauta.