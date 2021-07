Rodoviários anunciam paralisação e prefeitura monta esquema emergencial

Os rodoviários da antiga CSN anunciaram uma paralisação para o início da manhã desta sexta-feira (09). Os coletivos permaneceram nas garagens das 04 às 08h. Os motoristas e cobradores irão se reunir em assembleia.

Poro conta desse atraso da saída dos ônibus, a Prefeitura de Salvador montou uma operação emergencial para garantir o transporte coletivo. No período, os usuários contarão com veículos da OTTRANS, Plataforma e do Transporte Complementar (STEC), os amarelinhos. Ao todo, 47 linhas serão afetadas com a paralisação, que atendem a região da Estação Mussurunga, Orla e Centro.

Ônibus da concessionária OTTRANS irão circular em 13 linhas, a maioria na Estação Mussurunga. Os veículos da Plataforma ficarão com 11 linhas e os amarelinhos, sete linhas. Dezessete linhas serão suspensas, porém, os usuários poderão integrar com outra linha ou com o metrô.

Agentes de trânsito e transporte e prepostos das empresas estarão nos principais pontos para orientar os usuários. Após a finalização da assembleia dos rodoviários, a operação de emergência será normalizada.