Rodriguinho descobre após dois anos que não é pai de criança que pagou pensão

Rodrigo Fernando do Amaral Silva, mais conhecido como Rodriguinho, está prestes a lançar uma autobiografia, que contará detalhes polêmicos sobre a vida do artista, que entregou o grupo Os Travessos na década de 1990.

Segundo o quadro Hora da Venenosa, do Balanço Geral, da Record, uma das histórias contadas na obra literária, que leva o nome do cantor, será a do fato que ele registrou e pagou a pensão de uma criança por dois anos que não era seu filho.

O artista só descobriu a verdade após ser instruído por Thaís Gattolin – ex-integrante da banda Axé Blond e sua mulher na época – a fazer um exame de DNA que comprovou que não era o verdadeiro pai.

