Roger estreia como técnico na primeira vitória da Inter em casa na Série D

Limeira, SP, 31 (AFI) – Ano de 2021 está cheio de novidade na vida do ex-atacante de Ponte Preta e Corinthians Roger. Depois de encerrar a carreira há dois meses e virar gerente de futebol na Inter de Limeira, neste sábado ele experimentou uma nova função na carreira. Ele estreou como técnico da Inter de Limeira.

Sem o técnico Dyego Coelho, demitido na semana passada, Roger tirou o terno de dirigente e foi para dentro de campo para comandar o Leão diante do Boavista.

E a estreia foi com o pé direito. A Inter de Limeira venceu sua primeira partida no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, na Série D do Campeonato Brasileiro. A primeira vitória em casa veio neste sábado, quando o time de Limeira venceu o Boavista por 1 a 0, partida válida pela nona rodada.

Roger ainda não confirmou se continua na nova função ou se deve contratar um novo técnico para a Inter de Limeira na sequência da Série D.

O gol da vitória foi marcado por Gui Mendes aos 21 minutos do segundo tempo neste sábado. Antes da partida deste sábado, a Inter só tinha empatado (Portuguesa) e sofrido duas derrotas (Bangu e Santo André) em Limeira.

CONFIRA COMO FOI A VITÓRIA DA INTER DE LIMEIRA

Com o resultado, a Inter pulou para a quinta colocação do Grupo 7, com dez pontos somados. È a segunda vitória do Leão na Série D, a segunda sobre o Boavista.

Pela décima rodada, a Inter de Limeira encara o Santo André no sábado (7), no Distrital do Inamar, em Diadema.