Romildo marca 1º gol pelo Botafogo e lembra Enderson Moreira: “Ele pede para ficar ali”

Depois de seis jogos com a camisa do Botafogo, o volante Romildo marcou seu primeiro gol. Um gol importante porque deu a vitória, por 1 a 0, em cima do Confiança, nesse sábado à tarde, no Batistão, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Serviu também para dar um basta à crise que dominou o time nas últimas cinco rodadas sem vencer.

Para ele o gol teve um dedo do novo técnico, Enderson Moreira, segundo o próprio jogador. “Ele pede para a gente ficar ali na frente da área para pegar o rebote. Desta vez tudo deu certo” – explicou o herói do jogo, que depois completou.

“É um gol que vai nos ajudar a ganhar confiança e nos dar mais ânimo para trabalhar em prol do Botafogo”.

CONFIANÇA E TRANQUILIDADE

Para o lateral Daniel Borges, a vitória vai dar a tranquilidade para o grupo todo trabalhar ainda mais.

“É uma resposta para nós e para a torcida. Vai aumentar a confiança e nos dar tranquilidade”. Ele também comentou sobre a estreia de Enderson Moreira.

“Um novo técnico sempre mexe com os jogadores. A vitória foi importante, mesmo porque o campo estava pesado e isso atrapalhou bastante o toque de bola” – concluiu.

O Botafogo agora fará dois jogos na próxima semana. Na terça-feira vai receber no estádio Nilton Santos o CSA, e jogo atrasado. No outro sábado vai ter o clássico diante do Vasco. É a chance de aumentar a sua pontuação, de 16 pontos, e ganhar posições na tabela de classificação.