Ronaldinho Gaúcho reúne ex-namoradas para testemunharem contra ex-noiva

Ronaldinho Gaúcho segue rodando o mundo, com direito a muito luxo e badalação – o ex-jogador já passou por Miami, Dubai e Maldivas -, mas também está de olho no que acontece no Brasil. Isso porque o craque pode ter detido e preso por deve uma pensão de mais de R$ 100 mil para a ex-noiva Priscilla Coelho. Diante disso, ele acionou seus antigos “contatinhos” para ajudá-lo na Justiça.

De acordo com o jornal Extra, ele tem pedido a algumas de suas ex-namoradas e ex-ficantes para testemunharem a seu favor no processo movido pela ex-noiva.

Priscilla Coelho argumenta que os dois ficaram juntos seis anos, mas nesse período R10 também se relacionou com Beatriz Souza. Ainda segundo o Extra, ela também está sendo processada pela ex-noiva de Ronaldinho juntamente com ele e já deu seu sim a seu ex-companheiro e vai à juízo depôr contra a ex-amiga com quem dividiu a casa e a cama do craque no Rio de Janeiro.