RONDONIENSE: Após empate no tempo normal, Porto Velho é bicampeão nos pênaltis

Nesta tarde de quarta-feira, aconteceu a decisão do Campeonato Rondoniense. Porto Velho e Real Ariquemes se enfrentaram às 16h30, no estádio Aluízio Ferreira e empataram por 1 a 1, mesmo resultado do jogo de ida. Portanto, o título foi decido nas penalidades. O Porto Velho venceu por 5 a 3, Rai errou o primeiro e único pênalti para o Real, ou seja, Porto Velho é Campeão Rondoniense de 2021

Não há critério de gol qualificado, ou seja, qualquer empate seria pênalti e qualquer vitória simples resultaria em título. Foi o

O JOGO

Na primeira etapa, o Porto Velho aproveitou o chute de Bacas e saiu em vantagem logo aos 17 minutos. A Equipe da capital rondoniense buscou trabalhar as jogadas com ênfase para o lado esquerdo com a presença de Emerson Bacas.

No Real Ariquemes, a definição das jogadas ficou para o lado esquerdo com as subidas de Barão. Efetivamente, o time Rubro-negro conseguiu chute apenas com Edson Amorim de fora da área. Antes do gol marcado, Panda cobrou escanteio, Wembley cabeceou, a bola retornou e Klayton arriscou no ângulo e Evandrízio cortou.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, com a desvantagem no placar, o Real Ariquemes foi para cima e com apenas um minuto de jogo empatou a partida. Juninho cobrou falta fechada, Wembley desviou contra a própria meta e fez gol contra para empatar o jogo.

Após o gol, as equipes pouco criaram, o nervosismo e o medo de tomar um gol pareciam dominar a partida. O jogo terminou empatado e foi decidido nas penalidades.

PÊNALTIS

O Porto Velho começou batendo e foi perfeito, fez as cinco cobranças. Rai errou logo a primeira para o Real Arqiuemes, que saiu derrotado por 5 a 3.