RONDONIENSE: Após quase 2 meses, Real Ariquemes e Porto Velho iniciam briga pelo título

Porto Velho, RO, 06 (AFI) – Demorou, mas enfim o Campeonato Rondoniense começará a definir o seu campeão da temporada 2021. Real Ariquemes e Porto Velho se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), no estádio Valerião, em Ariquemes, pelo confronto de ida da grande decisão.

Este confronto deveria ter acontecido há muito tempo, mas uma grande confusão, protagonizada pelo União Cacoalense, fez com que o Estadual fosse paralisado. Aliás, a partida desta quarta só será realizada após um despacho do auditor Paulo Sérgio Feutz, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Tudo começou após o confronto entre Porto Velho e União Cacoalense, pela primeira rodada da semifinal. Na ocasião o Porto Velho venceu por 1 a 0 e após o confronto ofereceu denúncia ao TJD-RO informando possível escalação irregular de dois jogadores do adversário – atletas Maykon e Fabinho.

Dos jogadores denunciados, apenas Fabinho não tinha condição de ser relacionado para o confronto. Em meio a escalação irregular, a segunda partida da semifinal foi suspensa pelo TJD-RO até o julgamento do caso, que culminou na punição de três jogos ao atleta, além da perda de três pontos do União Cacoalense no duelo da semifinal.

Teoricamente, o União Cacoalense já estava eliminado do Estadual, mas mesmo com a perda dos três pontos requereu ao TJD-RO que mantivesse o confronto de volta da semifinal. E o time venceu o Porto Velho por 2 a 1, levou a decisão para os pênaltis e saiu vencedor por 6 a 5. Tudo isso a troco de nada.

O União Cacoalense recorreu da punição de três jogos de Fabinho e aos três pontos perdidos por sua escalação irregular junto ao Pleno do TJD-RO, mas perdeu ambos os recursos. O que motivou o clube a recorrer no STJD.

No STJD, a princípio a final havia sido suspensa até o julgamento final, mas o órgão modificou seu entendimento e liberou a Federação Rondoniense de Futebol para dar sequência à final com Real Ariquemes e Porto Velho, o que já deveria ter acontecido desde o início.

CAMPANHAS

Para chegar até a decisão, o Real Ariquemes fez a melhor campanha da primeira fase do Grupo A. Venceu as seis partidas e terminou na liderança com 18 pontos ganhos. Na semifinal o time passou perrengue e eliminou o Guaporé, mantendo vivo o sonho do título Estadual.

Já o Porto Velho, atual campeão Estadual, foi o vice-líder do Grupo A com dez pontos. Sofreu mais do que esperava, mas ainda assim avançou. Já na semifinal eliminou o União Cacoalense, num duelo que vai além das quatro linhas e está pendente de julgamento no STJD.