RONDONIENSE: Real Ariquemes e Porto Velho empatam no primeiro jogo da final

Ariquemes, RO, 7 (AFI) – Nesta tarde de quarta-feira, Real Ariquemes e Porto Velho fizeram o primeiro jogo da final do Campeonato Rondoniense. A partida começou às 16h30, no Estádio Gentil Valério e terminou com o empate por 1 a 1.

O jogo de volta está marcado para dia 14, daqui uma semana, às 16h30.

O JOGO

Em duelo truncado e de muita faltas, Real Ariquemes e Porto Velho fecharam a primeira etapa em 0 a 0, em um jogo de poucas oportunidades. A locomotiva quase abriu o placar com uma bola na trave. O furacão parou nas defesas de Wellington.

Logo aos oito minutos, Bacas recuperou lance no meio, Wembley fez lançamento para Ariel, que arriscou e acertou a trave. Na sobra, Klayton bateu para fora. Já o Real Ariquemes assustou na bola parada. Alex Ricardo bateu no ângulo direito de Wellington, que fez grande defesa.

CENAS LAMENTÁVEIS

No final do primeiro tempo, após dividida com Klayton na frente do banco do Real Ariquemes, começou uma confusão generalizada com muitas discussões. O árbitro da partida amarelou dos dirigentes e logo após encerrou a etapa inicial.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Real Ariquemes começou com tudo e abriu o placar logo aos três minutos com Juninho, que dividiu com o goleiro, a bola bateu nele e entrou no gol. Com a desvantagem, o Porto Velho foi para cima em busca do gol de empate. Mas o time não criava nada, e só melhorou depois da expulsão de Daday, aos 34 minutos. Com um a menos, os donos da casa tentaram muito, mas não conseguiram segurar a pressão e tomara o gol de empate aos 49 minutos. Keko foi lançado, fez jogada individual e bateu na saída do goleiro Evandrízio.