RoutEasy está com vagas em São Paulo

O RoutEasy, roteirizador completo adaptado para a realidade da logística no Brasil, está com vagas em São Paulo para diferentes funções e áreas, como Vendas, Marketing, Financeiro, Tecnologia, entre outras.

Há chances para as posições de Inside Sales, Marketing Intern, Technical Consultant, Senior Finance Analyst, QA Analyst, JAVA Developer e Full Stack Developer. A empresa oferece, ainda, oportunidades para estudantes do ensino superior ou técnico que desejam integrar sua equipe.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas, de um modo geral, é importante que os candidatos se adaptem bem ao ritmo de startup e tenham excelente comunicação oral e escrita, assim como conhecimento no Pacote Office. Ainda, experiência anterior é uma exigência em grande parte das vagas, exceto na de estágio. Neste caso, basta ter vontade de aprender.

Disponibilidade para trabalhar na região da Av. Paulista, um dos maiores e principais centros comerciais da cidade de São Paulo – e do Brasil -, também é fundamental, uma vez que é onde se encontra a sede da empresa.

Não há informações sobre salários, muito embora a empresa ofereça aos seus colaboradores férias remuneradas e plano de saúde do Bradesco.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela RoutEasy deverão acessar a página “Trabalhe Conosco”, disponível no site da empresa, para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. No endereço é possível conferir, ainda, a lista completa de oportunidades, assim como os requisitos específicos e o escopo de atuação.