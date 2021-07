Royal Face anuncia novas vagas em todo o país

Está em busca de uma oportunidade para se recolocar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance já que a Royal Face anunciou novas vagas de emprego em todo o país. A rede de franquias de clínicas especializadas em estética facial e corporal está em fase de expansão e, por isso, busca novos profissionais para diversas áreas, como Administrativo, Comercial e Saúde.

As chances são para as unidades da rede já inauguradas e, também, para aquelas que estão em fase de implantação em diferentes estados brasileiros: Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Bahia, Mato Grosso e muito mais. Neste ano, a empresa pretende atingir a marca de 305 unidades comercializadas, gerando mais de 1 mil empregos diretos e cerca de 1.500 indiretos.

Atualmente, há oportunidades para os cargos de Recepcionista, Consultor Comercial, Biomédica, Farmacêutica, Enfermeira, Avaliadora, Biomédica Esteta, Gestor, entre outros, com salários entre R$ 1.500 e R$ 5 mil por mês.

É importante notar que os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas que há chances para todos os níveis de escolaridade de ensino médio à pós-graduação. Ainda, grande parte das vagas exigem experiência anterior na área.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela Royal Face deverão acessar o site https://jobs.solides.com/royalface e cadastrar o currículo. Devido à pandemia de Covid-19, todas as etapas do processo seletivo e de treinamento foram adaptadas e passaram a ser exclusivamente on-line.

No endereço acima é possível, ainda, obter mais informações sobre os requisitos e escopo de trabalho de cada uma das funções, assim como acessar a lista completa de oportunidades disponíveis.

