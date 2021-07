Na noite desta terça-feira (14), o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou um novo concurso público, com mil vagas, para a polícia civil.

De acordo com o governador, a autorização para a preparação do certame já foi dada e as provas devem ser realizadas no segundo semestre deste ano.

“A 100 vagas para delegados, 100 escrivães e 800 agentes. A convocação será no primeiro semestre de 2022”, escreveu Rui Costa.