Rumo ao Japão, atacante se despede do Ceará; Volta Redonda receberá 10%

Fortaleza, CE, 19 (AFI) – Saulo Mineiro usou as redes sociais para se despedir do Ceará. O jogador vai atuar, no próximo três anos, no futebol japonês, mais precisamente no Yokohama FC e, além de render um bom valor ao Vozão, também colocará uma ‘graninha’ nos cofres do Volta Redonda.

O Ceará vendeu seus 70% e mais 10% do Volta Redonda por R$ 7,89 milhões, sendo R$ 7,1 milhões a fatia do clube alvinegro. O próprio jogador tem os outros 20%, mas esses não entraram na negociação.

“O Saulo está negociado. O valor da operação é de 1,5 milhão de dólares. O Ceará tem 70% (dos direitos econômicos do jogador), e estamos negociando 80% – todos os nossos 70% e os 10% do Volta Redonda. Os 20% que o jogador tem, ele vai levar para o clube que o está adquirindo. Não entra nesta operação”, explicou Robinson Castro.

Saulo Mineiro está de saída do Ceará. Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Confira a postagem de Saulo Mineiro:

Como dizer adeus a um clube que se tornou a minha casa? Que me deu a oportunidade de viver momentos únicos? Onde sorri, chorei, aprendi, cresci e fui muito, muito feliz.

Como dizer adeus a um clube que mudou minha vida, que me fez renascer e me deu um novo coração? Um coração valente, preto e branco, das cores do Maior do Nordeste.

Realmente, é difícil dizer adeus. Por isso, vou dizer um ATÉ LOGO…

Espero um dia voltar a defender o Time do Povo, que agora também virou o meu time. Obrigado por tudo, Ceará e toda nação alvinegra. Vocês estarão para sempre no meu coração!