Sabor de saúde: confira receita de geleia de morango sem açúcar

Deseja diminuir o consumo de açúcar em casa? Que tal preparar uma geleia de morango saudável para acompanhar pães e bolachas? Confira abaixo o passo a passo, indicado pela nutricionista Raquel Castro ao portal ‘Minha Vida’.

Ingredientes:

1/2kg de morangos maduros

1/2 xícara de xilitol ou estévia

1/2 limão espremido

Modo de preparo:

Em uma panela com fogo baixo, coloque os morangos higienizados e picados junto com o adoçante. Assim que os morangos começarem a soltar água, acrescente o limão mexendo sem parar até chegar no ponto de geleia. Por fim, coloque na geladeira e bom apetite!