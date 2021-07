Saiba como agendar um pagamento pelo PIX através do aplicativo do Nubank

O Nubank liberou uma funcionalidade que permite o agendamento de uma transação via PIX. A novidade ajuda organizar os pagamentos, uma vez que pode ser emitido em uma data futura, por meio de um QR Code.

A ferramenta é como um boleto para depósito que possui vencimento previsto. Desta forma, a “PIX Cobrança” inclui valores de juros, multas e possíveis descontos, sendo um meio vantajoso para os lojistas, empreendedores e prestadores de serviços.

O cidadão que é cobrado, ou seja, aqueles que recebe o PIX Cobrança também pode agendar o pagamento em data futura. Segundo a fintech, a nova opção está sendo liberada aos poucos aos clientes.

Como agendar um PIX no Nubank?

Como mencionado, o agendamento do PIX só está disponível, até o momento, por cobranças emitidas via QR Code. Neste sentido, confira o passo a passo a seguir:

Acesso o aplicativo do Nubank; Selecione a área do Pix; Toque em “Pagar”; Clique na opção “Ler QR Code” (usando a câmera do celular) ou “Pix Copia e Cola” (inserindo o código do QR Code que você copiou);

Para agendar o pagamento:

Clique no calendário e selecione uma data dentro do prazo de vencimento; Verifique e confirme as informações, escreva uma mensagem para o receptor do PIX, caso necessário; Informe a sua senha; Feito isto, o processo estará concluído. Vale ressaltar, que o limite para o agendamento foi definido em até 60 dias.

Cancele um pagamento agendado no Nubank

Caso você tenha agendado um pagamento pelo QR Code, é possível cancelar a operação antes de ser efetuada. Veja como fazer a seguir:

Acesse o histórico de movimentações da sua conta do Nubank; Localize e selecione o pagamento que você agendou; Toque em “Cancelar”; Pronto, o agendamento foi cancelado.

Por fim, é válido ressaltar que ainda não é possível gerar um PIX Cobrança com vencimento. “Clientes Nubank podem apenas emitir cobranças com QR Code estático (com valor fixo e sem data) e realizar o pagamento de Pix Cobrança com data de vencimento”, diz a empresa em nota.

