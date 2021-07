Saiba como o cartão de crédito sem anuidade pode direcionar o seu planejamento financeiro

O cartão de crédito sem anuidade pode ser um fator importante dentro de um planejamento financeiro

O cartão de crédito sem anuidade pode ser um fator importante dentro de um planejamento financeiro. Isso porque, além da ausência da anuidade, ele também pode representar uma mudança de hábitos financeiros.

Pois é possível que você troque cartões tarifados por cartões de crédito sem anuidade. Bem como, é possível que você verifique outras possibilidades de trocas dentro da sua rotina.

O mercado financeiro atual oferece muitas opções para o cliente

Além disso, através de um cartão de crédito sem anuidade, você pode realizar uma centralização de gastos, o que pode ser bastante viável para quem deseja fazer um planejamento de suas finanças.

Verifique a viabilidade de adesão aos programas de cashback

No entanto, o mercado financeiro atual oferece muitas opções para o cliente. Sendo assim, é necessário que avalie as opções disponíveis e verifique a viabilidade de adesão aos programas de cashback, para que possa usufruir das vantagens do cartão de crédito sem anuidade em sua totalidade. Veja algumas opções:

Nubank

A fintech mais famosa do Brasil oferece o cartão de crédito roxinho, que é um dos mais desejados. Sendo assim, o Nubank oferece uma facilidade de controle pelo aplicativo.

Além disso, possui um programa cashback que possui um custo para o cliente. Por isso, é necessário avaliar a viabilidade do programa, já que é necessário centralizar seus gastos no cartão para que seja viável esse cashback.

Ademais, o Nubank também possui a opção do novo cartão, o Ultravioleta, que é voltado para clientes que possuem uma renda maior e um relacionamento mais dinâmico com a fintech.

Banco Inter

Além do cartão de crédito sem anuidade, o banco Inter oferece variados programas de cashback. Sendo assim, você pode ter ganhos interessantes ao investir através da plataforma do banco, por exemplo. Sendo assim, essa é uma opção viável para incluir na sua pesquisa.

Banco Pan

O Banco Pan oferece um cartão de crédito sem anuidade e também oferece o programa Pan Mais, que é um programa de cashback voltado para opção sem anuidade, mas também para as demais opções de cartões do banco.

No entanto, pode ser viável esse programa de cashback na sua rotina. Sendo assim, pode ser interessante analisar as opções oferecidas pelo mercado e verificar qual é a opção que melhor se encaixa na sua rotina para que você inicie o seu planejamento financeiro pessoal.