Saiba como será a dinâmica do ‘The Masked Singer Brasil’, apresentado por Ivete Sangalo

No dia 10 de agosto estreia na Globo o “The Masked Singer Brasil”, reality show musical comandado por Ivete Sangalo. O programa irá ao ar toda terça-feira depois da novela Império.

Ao lado da cantora, quatro jurados fixos – além de alguns convidados especiais a cada episódio – terão como missão de, além de julgar, adivinhar quem são as 12 personalidades já conhecidas do público, mas que se apresentarão fantasiadas, da cabeça aos pés.

O mistério em torno do nome do mascarado se dá até o final. Já que a cada semana, apenas o eliminado da competição revela sua identidade para todos.

Além da TV Globo, o reality também será exibido no Multishow, com reprises às quartas-feiras, e poderá ser visto também no Globoplay.