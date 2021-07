Saiba como utilizar através do aplicativo do PayPal

PayPal vai se juntar ao PIX para transferências no aplicativo. A novidade está sendo liberada aos poucos para os usuários e irá permitir a transferência de dinheiro do PayPal para conta bancária através do PIX diretamente do aplicativo. Vale ressaltar que o recurso ainda está sendo liberado gradualmente e por enquanto está apenas para quem utiliza a plataforma Android, pelo Google.

Com a transferência através do PIX, os usuários vão poder realizar pagamentos e transferências sem taxas a qualquer horário e dia, usando o saldo disponível na carteira digital. Por enquanto a funcionalidade ainda está sem informações de quando estará disponível no iOS.

Transferência vão poder ser feitas com chaves aleatórias

O seu primeiro passo será criar uma chave diretamente no aplicativo. Após isto, o usuário vai poder utilizar o PIX no PayPal para transferir recursos, seja para outras contas dentro do PayPal como também de outros bancos.

Praticamente, não existem requisitos para cadastrar a sua chave PIX no PayPal. Basicamente com qualquer chave pode ser feita uma transação, seja sua ou não. Assim como está acontecendo nos bancos digitais, também é possível receber valores através de uma chave aleatória.

Como criar uma chave PIX no PayPal?

Para cadastrar uma chave PIX com o PayPal, você precisará logar na sua conta e selecionar na parte direita inferior por “PIX”. Uma nova mensagem será aberta e irá lhe passar mais informações sobre o recurso. Confirme os seus dados para seguir a “próxima página”.

Já no momento de cadastrar alguma chave, você irá visualizar que existem diversas opções disponíveis, desde o seu CPF, número do telefone, e-mail ou chave aleatória. Depois de escolher a de sua preferência, selecione no botão “Gerar”.

Depois de fazer tudo isto, o usuário recebe instruções sobre as chaves PIX, antes de o mesmo “aceitar e continuar”. Em poucos segundos você receberá uma mensagem de confirmação do registro da sua chave na parte superior do aplicativo do PayPal.

Fazendo um PIX de forma simples pelo PayPal

Para transferir dinheiro com o PIX no PayPal, o procedimento também é bastante simples. O primeiro passo é logar na sua conta e após isso, ir até a parte inferior direita na página inicial e pressionar o botão PIX. Vale lembrar que um PIX não pode ser cancelado até o momento, portanto existe a importância de revisar todas as informações.

Em seguida você vai precisar confirmar a sua senha para realizar a transferência com o PIX. Na página inicial é possível escolher qual é a forma que você irá realizar o seu PIX, como com chave aleatória ou número do seu CPF, por exemplo. Também já está disponível a opção de fazer transferências com PIX para contas jurídicas (CNPJS).

Por fim, informe o valor que você deseja transferir, para uma conta sua em outro Banco ou para a pessoa que irá receber o PIX. Se tudo estiver correto, basta apertar no botão “enviar”. O PayPal é uma das maiores fintechs do mundo, estando disponível para milhões de clientes no Brasil, Estados Unidos e outros países da América.