Saiba o que é o rendimento por RDB na conta Nubank

O Nubank, maior banco digital da américa latina, oferece o RDB na Nuconta, uma opção de fazer o dinheiro render. Nesse contexto, a conta Nubank, além de não possuir tarifas de manutenção, oferecer transferências gratuitas para qualquer outra conta e ser 100% digital, ainda oferece um rendimento de 100% do CDI.

Quando a Nuconta foi lançada, ela oferecia apenas uma forma de rendimento, que era em títulos do governo. Deste modo, todo o dinheiro depositado na conta era automaticamente aplicado pelo Nubank nesses títulos. Porém, agora, o Nubank está lançando uma nova maneira de render o dinheiro dos clientes.

“No entanto, a gente quer continuar dando cada vez mais opções aos nossos clientes – por isso, nossa conta também oferece a opção de aplicação em RDB – os Recibos de Depósito Bancário do Nubank.” Diz o Nubank em seu blog.

A nova opção de Recibos de Depósito Bancário do Nubank oferece o mesmo rendimento, mas com uma vantagem a mais. A principal vantagem, que a diferencia, é que o dinheiro colocado na RDB tem a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que garante até R$ 250 mil para os clientes.

O que é a RDB do Nubank

O Recibo de Depósito Bancário (RDB) é o termo técnico para a nova opção de aplicação do dinheiro na conta Nubank. Em poucas palavras, é um tipo de rendimento de renda fixa de baixo risco. Ou seja, assim como outros tipos de investimento de renda fixa, o RDB também rende uma porcentagem do CDI.

No RDB da conta Nubank, o dinheiro pode ser utilizado para outras finalidades, além de aplicação em títulos públicos. Nesse sentido, uma das finalidades diferentes que o RDB na conta aplica ao dinheiro é o oferecimento de empréstimos, por exemplo, ao contrário da conta de pagamentos tradicional.

Além disso, essa modalidade de depósito oferece a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O FGC é uma instituição sem fins lucrativos que protege o dinheiro dos clientes no caso de acontecer algum problema com a instituição financeira. Ou seja, caso alguma coisa aconteça com o Nubank, cada cliente pode recuperar até R$ 250 mil do que foi aplicado no RDB.

Qual a vantagem do RDB?

Atualmente, pouca coisa muda entre o RDB na conta Nubank e uma conta de pagamentos tradicional. No entanto, o Nubank reconhece que para muitos clientes que escolhem aplicar o dinheiro na conta para render, a proteção do FGC é mais um reforço para garantir que o dinheiro está seguro na Nuconta.

O Nubank não deixa de reforçar que a aplicação do dinheiro em títulos públicos ainda é uma opção bastante segura. Isto porque o dinheiro colocado é separado do patrimônio do banco digital. Além disso, de acordo com o Nubank, depositar o dinheiro no RDB ainda continua garantindo as principais vantagens de sempre da Nuconta.

Por fim, aplicar o dinheiro no RDB da conta Nubank possui as mesmas vantagens do dinheiro aplicado na conta de pagamentos normal. As vantagens são: rendimento superior à poupança, livre movimentação do dinheiro e o valor cobrado por impostos não muda.