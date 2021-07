Saiba quais são os recordes que o Brasil pode bater em Tóquio

Falta pouco para o início oficial das Olimpíadas de Tóquio. Depois de um ano ade adiamento, por conta da pandemia do novo coronavírus, os Jogos começam nesta sexta-feira (23) com algumas mudanças, como a ausência de público, modalidades novas e grandes nomes de fora. Nesse cenário, o Brasil pode bater recordes coletiva e individualmente.

O time do Brasil nesta edição é o maior da história em Olimpíadas fora do país. São 303 atletas e 18 reservas, que podem ser utilizado em alguns esportes coletivos, como futebol e handebol, e em equipes de atletismo, tênis de mesa e hipismo. O número só é menor do que a delegação que disputou o Rio-2016. Isso porque, por ser “dono da casa”, o Brasil conquistou muitas vagas de forma automática.

Com um número de atletas maior, maiores também são as chances de quebra de recordes. Confira quais são as possibilidades:

O maior número de medalhas conquistadas pelo Brasil em uma Olimpíadas foram 19 e aconteceu no Rio-2016. Nessa projeção feita pelo iBahia, a possibilidade de medalhas do Brasil passa dos 20.

O máximo de medalhas de ouro que o Brasil conquistou foi em 2016, quando nossos atletas subiram sete vezes no lugar mais alto do pódio. Essa marca é mais difícil de ser batida nesta edição, mas o time Brasil pode se aproximar do número.

Maior número de esportes no pódio:

Nas Olimpíadas do Rio em 2016, a delegação brasileira chegou ao pódio em 12 modalidades diferentes. Foram elas: atletismo, boxe, canoagem, futebol, ginástica, judô, natação, taekwondo, tiro esportivo, vela, vôlei e vôlei de praia. Agora, com a inclusão de novos esportes, como surfe e skate, no qual o Brasil tem chances reais de medalha, é bem provável que esse número seja superado.

Atletas com maiores participações em Olimpíadas: