Saiba quem são os jurados do ‘The Masked Singer Brasil’, novo reality show da Globo

O novo realityt show da TV Globo, ‘The Masked Singer Brasil’, estreia a partir do dia 10 de agosto e já tem os jurados definitidos. A atriz Taís Araújo, a cantora Simone – da dupla Simone & Simaria, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch serão os responsáveis por desvendar todos os mistérios e surpresas do reality – junto com o público. As apresentadoras são Ivete Sangalo e Camilla de Lucas.

Enquanto avaliam as performances musicais e tentam adivinhar o nome por trás de cada performance, os integrantes do time de jurados adicionam uma pitada a mais de diversão ao ‘The Masked Singer Brasil’. A partir do terceiro programa, ainda se une a eles mais um convidado especial que, assim como o grupo, terá como missão julgar as apresentações e tentar desvendar a identidade dos participantes.



Taís Araújo, que apresentou as duas últimas temporadas do ‘Popstar’, agora vem com uma missão diferente: descobrir quem são os mascarados e, claro, se divertir. “Ser jurada no ‘The Masked Singer’ é uma coisa leve, para gente ser feliz. Temos um comprometimento de se divertir e de divertir o público de casa também.”, conta.

Já Simone, da dupla Simone & Simaria, foi técnica por três temporadas do ‘The Voice Kids’, mas garante que ser jurada no ‘The Masked Singer Brasil’ não vai ser uma tarefa fácil. “Aqui a gente não sabe de nada, tudo é muito sigiloso, as pessoas fantasiadas estão totalmente cobertas. É uma missão que temos de sermos detetives, vai ser difícil, mas o grande segredo disso tudo é se divertir e eu quero viver isso”, explica.

O humorista Eduardo Sterblitch, que já soltou a voz no ‘Popstar’, agora está pronto para encarar novo papel, de jurado no ‘The Masked Singer’. ‘Não saber quem são as pessoas é o maior desafio, e acho que o melhor é a gente sentir o presente e aproveitar a oportunidade,” diz. Quem também está animado é o ator Rodrigo Lombardi que revelou ser fã do programa e acompanhar as versões de outros países. “Quando eu assisto em casa, eu tenho uma boa porcentagem de acertos. Mas quando você está lá para adivinhar mesmo, é diferente,” brinca.



‘The Masked Singer Brasil’ é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e tem supervisão artística de Adriano Ricco (Globo) e direção artística de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil). Apresentação de Ivete Sangalo, com Camilla de Lucas nos bastidores e tem estreia marcada para dia 10 de agosto na TV Globo, o reality também será exibido no Multishow.