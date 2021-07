Salários de R$ 3,2 mil: prefeitura baiana abre 205 vagas de emprego

A Prefeitura de Pilão Arcado abriu um novo processo seletivo para admissão de profissionais de várias áreas. Ao todo serão preenchidas 205 vagas para os níveis fundamental, médio/técnico e superior. E o processo terá ainda a formação de cadastro reserva. As informações são do site PCI Concursos.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada e ter registro ativo no respectivo conselho de classe quando solicitado, dentre outros requisitos que constam no edital.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições a partir das 8h do dia 5 de julho de 2021 até às 23h59 do dia 19 de julho de 2021, exclusivamente via internet por meio do site da Planejar Consultoria. Vale ressaltar que, o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00 a R$ 120,00, deverá ser efetuado até o dia 20 de julho de 2021.