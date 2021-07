Salvador: pessoas com 41 anos recebem primeira dose contra a covid-19 nesta segunda (5)

Durante a manhã, entre 08h e 12h, serão contemplados os indivíduos nascidos até 05 de novembro de 1979. Já no turno da tarde, das 13h às 16h, devem se dirigir aos pontos aqueles nascidos até 05 de março de 1980.

Nesta segunda-feira (5), pessoas com 41 anos poderão se vacinar contra a covid-19 em Salvador. A aplicação da primeira dose será feita de forma escalonada e acontecerá entre 8h e 16h. A segunda dose continua sendo aplicada entre as 8h e 14h na capital baiana. Entenda dinâmica.

Haverá antecipação da aplicação das segundas doses de Oxford e Coronavac, de 08h às 14h, para as pessoas que estão com a data aprazada no cartão de vacina até o dia 11 de julho.