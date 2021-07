Salvador Por Todos: Pagamento da 16ª parcela começa nesta quarta (28)

A Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) inicia, nesta quarta-feira (28), o pagamento da 16ª parcela do Salvador Por Todos, benefício municipal no valor de R$270 para trabalhadores informais. Neste mês, serão contempladas 4.278 pessoas com idade inferior a 42 anos, conforme projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Salvador.

“Salvador é a única cidade brasileira que mantém o pagamento do beneficio, financiado com recursos próprios, sem interrupções. Nesta parcela, foi realizada uma revisão no número de contemplados, uma vez que os maiores de 42 anos já estão vacinados com pelo menos uma dose, e, por isso já estão retomando suas atividades, com todas as precauções necessárias”, pontua o secretário da Sempre, Kiki Bispo.

Funcionamento – O benefício financeiro foi criado em março de 2020, e desde então, vem atenuando os efeitos causados pela pandemia de Covid-19, para os trabalhadores informais, cadastrados nos órgãos municipais, e que ficaram impossibilitados de trabalhar devido a necessidade de isolamento social. Pessoas em situação de rua, ambulantes, barraqueiros, donos de quiosques, baianas de acarajé, feirantes, baleiros, guardadores de carro, recicladores, mototaxistas, taxistas e motoristas de aplicativo acima de 60 anos são beneficiários do programa.

Cronograma:

Nomes iniciados com as letras A, B, C, D e E: saque a partir do dia 28/7 (quarta-feira)

Nomes iniciados com as letras F, G, H, I, J, K, L: saque a partir do dia 29/7 (quinta-feira)

Nomes iniciados com as letras M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, X, Z, K e W: saque a partir do dia 30/7 (sexta-feira).