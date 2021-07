Salvador por Todos: prorrogação do programa é aprovada na Câmara

Nesta quarta-feira (7) a prorrogação do programa Salvador Por Todos aprovada pela Câmara de Vereadores. A iniciativa concede auxílio financeiro mensal no valor de R$270 para profissionais duramente afetados pela pandemia de Covid-19.

Além de ser estendido por mais este mês de julho, o Salvador por Todos terá um ajuste: deixam de ser beneficiários os cidadãos com idade igual ou superior a 42 anos. Para este público, será realizada a doação de uma cesta básica.

Através do programa, prossegue também neste mês de julho a doação de cesta básica para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico); os mototaxistas com idade de 18 a 60 anos; e a previsão para doação de cestas por mais um mês a pessoas em situação de vulnerabilidade social das comunidades situadas em área de risco e regiões ribeirinhas sujeitas a inundações.

Desde o início da pandemia de Covid-19 em Salvador, em março de 2020, a Prefeitura tem assistido os cidadãos mais impactados com as medidas de isolamento social através do programa Salvador por Todos. Mensalmente, é concedido o valor de R$270 para apoiar os trabalhadores autônomos cadastrados nos órgãos municipais que tiveram a renda reduzida devido à necessidade de distanciamento social causada pela pandemia.

Além de pessoas em situação de rua, são beneficiários do programa ainda ambulantes, barraqueiros, donos de quiosques, baianas de acarajé, feirantes, baleiros, guardadores de carro, recicladores, mototaxistas, taxistas e motoristas de aplicativo acima de 60 anos.

Nesses últimos 16 meses, a administração municipal tem mantido este benefício, de forma ininterrupta para cerca de 20 mil pessoas, com investimento total de mais de R$80 milhões. Salvador inclusive é a única cidade brasileira a realizar este tipo de ação com recursos próprios, durante todo esse período, considerando a necessidade da população.