Salvador vacina pessoas com 33 anos ou mais contra covid-19 nesta quinta (29)

A Prefeitura de Salvador realiza, nesta quinta-feira (29), mais uma edição do Mutirão das Idades da vacinação contra a Covid-19. Pela manhã, das 8h às 12h, a estratégia contemplará as pessoas com 33 anos ou mais, nascidas até 29 de novembro de 1987. Já no turno vespertino, das 13h às 16h, as pessoas com 33 anos ou mais, nascidas até 29 de março de 1988, devem se dirigir aos pontos de vacinação.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) alerta que, antes de se dirigir ao ponto de imunização, o cidadão deve obrigatoriamente conferir no site se o nome já está habilitado para receber o imunizante.

Para ampliar o acesso do público às doses, a SMS destacará toda a estrutura de drives e postos fixos para a primeira aplicação. Com isso, a administração da 2ª dose estará suspensa na capital. Também não haverá vacinação para os demais públicos prioritários amanhã.

Confira os postos de vacinação desta quinta-feira (29)



1ª DOSE – 8h às 16h



Drive-thrus: Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio), 5º Centro de Saúde (Barris), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Arena Fonte Nova (Nazaré), Faculdade Universo (Avenida ACM), Vila Militar (Dendezeiros), Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), FBDC Cabula, Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina, Unijorge (Paralela) e Shopping Bela Vista.

Pontos fixos: USF Vila Nova de Pituaçu, Unijorge (Paralela), 5º Centro de Saúde (Barris), Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Resgate, USF Colinas de Periperi, USF Plataforma, USF Cajazeiras X, USF Cajazeiras V, USF Federação, USF Santa Luzia, USF Pirajá e UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim).rgílio de Carvalho (Bonfim).