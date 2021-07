Salve-se Quem Puder: Alan decide terminar namoro e entrega Kyra nos braços de Rafael

Alan (Thiago Fragoso) irá sofrer muito com o término do namoro com Kyra/Cleyde (Vitória Strada) em Salve-se Quem Puder. Nos próximos capítulos da trama, o advogado perceberá que a babá ficou mexida depois do reencontro com Rafael (Bruno Ferrari) e a deixará livre para escolher o que pretende fazer com seus sentimentos.

Após a decisão, o rapaz acabará jogando a amada nos braços do rival. O primo de Alexia/Josimara (Deborah Secco) flagrou o reencontro do empresário com a decoradora no Empório Delícia. O pai de Mosquito (Ygor Marçal) ainda tentou agredir o dono do Labrador Digital para tentar separá-lo da moça.

Após a confusão, Kyra ficará ainda mais dividida e decidirá ser franca com o namorado. “Eu nunca menti pra você. Eu sempre te disse que eu tinha alguém antes de você aparecer”, lembrará a mocinha.

“Sim, você falou que esse seu ex estava te esperando, mas tinha a distância, que vocês não se viam há muito tempo. Eu sei que vocês provavelmente não tiveram a chance de terminar direito. Mas depois daquela noite aqui em casa, você disse que ele era passado. Que não tinha mais volta com ele”, rebaterá o engravatado. A babá dirá para Alan que está apaixonada por ele, mas esclarecerá que precisa ser sincera sobre seus sentimentos.

“Você está apaixonada por mim, mas descobriu que ainda ama o outro”, constatará Alan, que, então, decidirá.

“Então eu vou deixar mais fácil para você. Cleyde, você sabe que eu te amo. Que eu queria que você fizesse parte da minha família. A gente ia até contar para as crianças. Mas eu não posso dar um passo desses se você está dividida. Se ainda ama outra pessoa. Não ia ser justo comigo, nem com os meus filhos, nem com você. Então, é melhor a gente terminar”.

A amiga de Luna/Fiona (Juliana Paiva) concordará e se levantará para ir embora. “Não vai se despedir de mim?”, perguntará ele. “Tem certeza?”, rebaterá a decoradora, com medo de fazer o amado sofrer ainda mais. “A gente merece essa despedida”, pedirá o rapaz.

E então eles darão um beijo apaixonado. Antes de ir embora, Kyra deixará algo bem claro para o advogado: “Tudo o que eu vivi com você foi real. Tudo, tudo, tudo! Não esquece disso nunca!”.