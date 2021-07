Salve-se quem puder: confira o que vai acontecer entre os dias 12 e 17 de julho

Dominique ameaça Alexia e a sequestra com a ajuda de Edu. Hugo arma contra Helena e Luna. Gael ajuda Úrsula. Rafael e Kyra passeiam disfarçados pelo parque. Zezinho entrega à Consulesa as fotos dos documentos de Dominique. Edu tenta convencer Dominique de que Renzo deve morrer. Hugo persegue Luna e Helena no Empório.