Salve-se Quem Puder: confira o que vai acontecer no penúltimo capítulo da novela

De acordo com o GShow, as cenas não foram reveladas. Mas, outros enredos da trama pretendem ser solucionados. Começando com Helena (Flávia Alessandra). Ela sempre foi uma pessoa misteriosa, já que não podia contar nada sobre o seu passado em Cancún graças às maldades de Hugo (Leopoldo Pacheco). Agora, livre do marido truculento e manipulador, ela está pronta para revelar para a família aonde ia quando dava as suas escapadas, que sempre foram motivo de desconfiança do empresário. Luna (Juliana Paiva), Téo (Felipe Simas) e Mário (Murilo Rosa) vão ficar surpresos ao chegarem com ela ao seu lugar especial…