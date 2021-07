‘Salve-se quem Puder’: Helena revela verdadeira bomba para Téo

Revelações e muitas surpresas irão ao ar no capítulo de ‘Salve-se Quem Puder’ previsto para ir ao ar nesta quinta-feira (8). Na casa dos Santamarina, Helena (Flávia Alessandra) chega com uma verdadeira ‘bomba’. Na conversa com Téo (Felipe Simas), ela fala que teve uma filha e uma família no passado, quando morava no México, e antes de se casar com Hugo (Leopoldo Pacheco).

A empresária rememora toda a sua história de vida e explica que por anos achava que a filha e o ex-marido Mário (Murilo Rosa) estavam mortos, mas que ela teve a maior emoção de sua vida ao reencontrar a filha há poucos dias.

É quando surge Fiona/Luna (Juliana Paiva) na sala e o rapaz custa a digerir todas as novidades ficando completamente impactado com as revelações. Mas as emoções não param por aí. A maior surpresa da noite para Téo é saber ainda que Luna é a moça que foi salva por ele durante a passagem do furacão em Cancún. Os três se emocionam e o enteado de Helena fica esperançoso com a possibilidade de retomar o relacionamento com a jovem, por quem é apaixonado.

Já no jantar de Renzo (Rafael Cardoso) e Josimara/Alexia (Deborah Secco), a atriz tenta gravar uma confissão do sobrinho de Dominique (Guilhermina Guinle) com uma caneta espiã e recebe orientações de Zezinho (João Baldasserini), através de um ponto eletrônico.

O plano, porém, não sai conforme esperado e Renzo logo percebe que o convite para o jantar no restaurante foi apenas um pretexto da moça depois que ela deixa o ponto eletrônico cair em cima da mesa. Como prova de sua lealdade, Renzo acaba abrindo o jogo e diz que sabe que a secretária é Alexia antes de tascar um beijão na moça. Ela fica sem reação e surpresa com a descoberta. Renzo também se compromete a ajudá-la a conseguir as provas contra Dominique e pede uma chance.

As sequências vão ao ar amanhã, quinta, dia 8. ‘Salve-se Quem Puder’ é escrita por Daniel Ortiz com Flavia Bessone, Nilton Braga e Victor Atherino. A direção artística é de Fred Mayrink, direção geral de Marcelo Travesso, e direção de João Boltshauser, Alexandre Klemperer, Hugo de Sousa e Bia Coelho.