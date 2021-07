Salve-se Quem Puder: Ignácio reconhecerá Alexia no último capítulo da novela

A última semana de Salve-se Quem Puder está recheada de reencontros. Isso porque Luna (Juliana Paiva), Kyra (Vitória Strada) e Alexia (Deborah Secco) se libertaram de vez do Programa de Proteção à Testemunha e puderam voltar para as suas antigas vidas. Mas, no último capítulo da novela das 7, Alexia abraçará de novo o seu avô. Ignácio (Otávio Augusto), mesmo com Alzheimer, a reconhecerá e, de acordo com o GShow, a cena promete fortes emoções!