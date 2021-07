Salve-se Quem Puder: Kira conta toda a verdade para Alan

O final da novela Salve-se Quem Puder está cada vez mais próximo. E nesta quarta-feira (14), o episódio promete! As informações são do GShow. Kyra (Vitória Strada) terá que tomar uma decisão, mas está muito difícil para ela escolher entre Alan (Thiago Fragoso) e Rafael (Bruno Ferrari). Depois de contar a verdade ao advogado sobre a sua identidade ao dar de cara com seus dois pretendentes, a decoradora vai pedir um tempo aos dois para pensar.

Confira a seguir outros detalhes do próximo episódio

Esclarecendo tudo para Mário

Mário (Murilo Rosa) agora sabe que Luna está viva e vai descobrir também algo muito importante sobre Helena (Flávia Alessandra). Ele vai ouvir da filha que a ex-esposa realmente o ama muito e que ela foi uma vítima de Hugo (Leopoldo Pacheco). Luna, então, levará o pai para reencontrar a mãe… Fortes emoções a caminho!

Alexia foi considerada persona non grata na vida de Ermelinda (Grace Gianoukas) desde que ela terminou tudo com Zezinho (João Baldasserini) depois de inventar para ele que tinha um amante na Labrador. A atriz foi xingada, praticamente escorraçada, mas agora todos sabem que ela fez tudo para ter sucesso na investigação contra Dominique (Guilhermina Guinle) e que nunca deixou de amar o seu brucutu. Diante disso, Dona Ermê vai voltar atrás e vai pedir desculpas a Alexia por tudo o que fez com ela.

O final de Micaela e Bruno

Esse casal nem a distância separa! Micaela (Sabrina Petraglia) foi para os Estados Unidos fazer um MBA em Harvard, mas já está com outros planos, e eles incluem Bruno (Marcos Pitombo). Ela terá a ideia de abrir uma filial do seu restaurante em Lisboa, em Portugal, com o amado ao seu lado. Helena dará todo o apoio e vai concordar em colocar Gael (Cirillo Luna) substituindo o irmão no Empório. Ah, o amor de #Brunela…

Depois de Mário ter se emocionado no reencontro com Luna, agora é a vez de Agnes (Carolina Kasting) passar pela mesma situação. Depois de descobrir que Kyra está viva, ela vai poder abraçar a filha em um daqueles momentos que pedem um lencinho! A decoradora será esperada para uma festa em sua casa, mas ela é quem vai surpreender Agnes, que não vai segurar as lágrimas, claro!