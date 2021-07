Salve-se Quem Puder: Mário e Luna finalmente se reencontram nesta terça (13)

O fim trágico de Hugo

Hugo perdeu a cabeça, fez Helena e Luna reféns no Empório, mas é ele quem terá um final trágico. Em uma tentativa de fuga tensa, Helena acabará caindo do segundo andar do polo gastronômico e rolará as escadas, desmaiando em seguida. Só que recuperada e sem ser vista, ela vai pegar o elevador e surpreenderá o marido o atacando com o extintor de incêndio quando ele ameaçar Luna. Hugo vai despencar do alto dos dois andares e morrerá ali mesmo. Com Hugo morto e Dominique na cadeia, Alexia (Deborah Secco), Luna e Kyra vão poder se revelar para suas famílias e para todo o país!