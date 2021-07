Salve-se Quem Puder: Rafael deixa claro que vai lutar por Kyra

Após meses separados, Rafael (Bruno Ferrari) e Kyra (Vitória Strada) vão se reencontrar em “Salve-se Quem Puder“. O encontro será carregado de emoção e confusão – com direito a um beijo, pancadaria com Alan (Thiago Fragoso) e desaforos. Tudo isso porque Kyra tentará evitar falar a verdade sobre o programa de proteção as testemunhas.

Em um outro momento, os dois vão conversar sobre o que fez Kyra sumir do mapa. Rafael deixará claro que não esqueceu o que sente por ela. “Eu me envolvi com outra pessoa, uma advogada. Foi bom. Mas o que eu sinto por você é diferente, é um amor que eu não sei se eu vou sentir por mais ninguém. Não mudou nada”, dirá Rafael.

Em seguida, Kyra dirá que se encontra dividida entre o que sente por ele e o que sente por Alan.